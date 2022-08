In Teilen von Jena und dem Saale-Holzland-Kreis ist am Freitagnachmittag der Strom ausgefallen. Wie die Stadtwerke Jena mitteilten, waren mehr als 500 Haushalte betroffen. Davon waren in der Saalestadt die Ortsteile Maua und Münchenroda betroffen. Im Saale-Holzland-Kreis traf es Bucha, Coppanz, Nennsdorf, Pösen und Schorba.