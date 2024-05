Bildrechte: MDR/Antje Kirsten

Theater Ticket-Vorverkauf für Erfurter Domstufen-Festspiele läuft gut

07. Mai 2024, 20:45 Uhr

Der Vorverkauf für die diesjährigen Domstufen-Festspiele in Erfurt ist gut angelaufen. Mehr als 20.000 Tickets sind bereits verkauft. Aufgeführt wird in diesem Jahr der Musical-Klassiker "Anatevka". Die Ticketpreise sind in diesem Jahr fünf Euro teurer.