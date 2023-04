Vielerorts haben Christen in Thüringen am Karfreitag Gottesdienste und Prozessionen besucht. Sie erinnerten an das Sterben Jesu. Die Gottesdienste fanden ohne Orgelmusik, Kerzen und Blumen statt. Gläubige prozessierten zur Leuchtenburg. Bildrechte: dpa

Im Zusammenhang mit Ostern und der Auferstehung ist der Karfreitag für Christen einer der wichtigsten Feiertage. Darüber hinaus ist es ein "Stiller Feiertag" – das heißt, dass keine Tanz- und Unterhaltungsveranstaltungen oder öffentliche Sportveranstaltungenstattfinden.

Prozession zur Leuchtenburg

Rund 250 Gläubige sind bei einer ökumenischen Kreuzweg-Prozession von der Kirche Seitenroda zur Porzellankirche der Leuchtenburg gezogen. Dabei wurde an acht Stationen die Zeit von der Verurteilung bis zur Kreuzigung Christi nachgestellt. Einige der Gläubigen trugen dabei schlichte Holzkreuze.

Klappern in Nordthüringen

Weil in vielen Orten Nordthüringens die Kirchenglocken schweigen, laden Kinder und Jugendliche die Gläubigen zum Gottesdienst. Mit Holzklappern und Ratschen ziehen sie durchs Dorf und erinnern an den Tod Jesu. In Wendehausen im Unstrut-Hainich-Kreis, in Büttstedt, Küllstedt und Bickenriede im Eichsfeld laufen die Kinder klappernd durch die Gemeinden. Klappern in Wendehausen, hier ein Bild von 2022. Bildrechte: MDR/Claudia Götze