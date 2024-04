Bildrechte: MDR/Anna Hönig

180 Quadratmeter hat der Judoverein an sein altes Dojo angebaut. Dort gab es vorher nicht mal einen Wasseranschluss, wie der Vorstandsvorsitzende Matthias Blechschmidt berichtet: "Wir mussten immer über den Hof rüber auf Toilette, Hände waschen, Füße waschen und wenn da ein Kind während des Trainings mal raus musste, konnte man die anderen Kinder natürlich nicht alleine lassen". In den vergangenen Jahren ist der Verein außerdem immer weiter gewachsen, mittlerweile sind es fast 400 Mitglieder. "Die Matte war einfach zu klein", sagt Blechschmidt. Es musste also eine neue Halle her.