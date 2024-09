Kommentar zur ersten Landtagssitzung Kein gutes Omen für die Zukunft

Demokratie lebt von Diskussion, von Meinungsverschiedenheiten und von Kompromissen. Und von Regeln, auf die sich alle einigen. Und die muss jetzt das Thüringer Verfassungsgericht überprüfen. So ein Prozess ist manchmal schwer zu ertragen, aber so sind eben Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.

Was heute passiert ist, ist ein bisher einmaliger Vorgang im deutschen Parlamentarismus. Er beschädigt mutmaßlich weiter das Vertrauen der Bürger in die Politik. Und mal wieder präsentiert sich der Freistaat Thüringen als Bundesland, in dem das Unmögliche möglich ist.