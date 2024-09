Der DGB Hessen-Thüringen begrüßte die Wahl Königs. Es sei ein ermutigendes Zeichen, dass ein Vertreter der Arbeitnehmerschaft in der CDU diese verantwortungsvolle Position übernehme und zum Repräsentanten des obersten Verfassungsorgans in Thüringen werde, so Michael Rudolph, Vorsitzender des DGB Hessen-Thüringen.

Thüringens CDU-Chef Mario Voigt hat den neu gewählten Landtagspräsidenten Thadäus König als Bürgerpräsidenten für Thüringen bezeichnet. In einer Zeit, in der das Parlament vor großen Herausforderungen stehe, sei es von zentraler Bedeutung, das Thüringen einen Landtagspräsidenten habe, der vermitteln kann, Brücken baut und für demokratische Werte einsteht.

König bedankt sich "aufrichtig für das Vertrauen, das Sie mir mehrheitlich bei der Wahl zum Landtagspräsidenten entgegengebracht haben". Es sei ihm eine Freude und Ehre, in den kommenden fünf Jahren der Präsident des Thüringer Landtags zu sein. Er nehme das Amt in Demut an und mit Respekt vor den anstehenden Herausforderungen. Er danke seinen Vorgängern im Amt "für ihren Dienst zum Wohle des Freistaats Thüringen". Er nennt namentlich Birgit Pommer (Die Linke) und Christian Carius (CDU). Das Ausscheiden von Carius vor einigen Jahren aus dem Landtag habe ihm, König, als Nachrücker der CDU-Fraktion den Einzug in den Landtag ermöglicht. Er betonte, der Präsident müsse den Austausch der Meinungen im Parlament ermöglichen und fördern und Ordnung und Fariness in den Debatten des Parlaments durchsetzen.