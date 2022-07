Aber egal: Aus und vorbei. Es sind Ferien. In Thüringen geht es an den Schulen erst am 29. August weiter. Bis dahin wünsche ich mir zwei Dinge: Dass ich als Vater und Journalist allenfalls sehr, sehr selten mit schulischen Angelegenheiten behelligt werde - und dass sich die Akteure im Bildungssystem jetzt unter Ausschluss der Öffentlichkeit effektiv vorbereiten. Sie haben jetzt sechs Wochen lang freie Schulflure; kein lärmender Pennäler wird sie in ihrem Tun bremsen.