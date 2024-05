In Brandenburg haben Demonstranten das Auto von Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt blockiert. Darüber berichten mehrere Medien und berufen sich auf Göring-Eckardts Büro. Im Umfeld einer Parteiveranstaltung der Grünen in Lunow-Stolzenhagen hätten am Samstag zunächst etwa 40 bis 50 Menschen protestiert. Auf dem Weg zum Auto sei die Thüringer Abgeordnete dann bedrängt und 45 Minuten an der Abfahrt gehindert worden.