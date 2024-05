Bildrechte: Deutsche Bahn AG / Max Lautenschläger

Was wird gebaut? Laut Bahn werden im Zuge der Bauarbeiten einzelne Signale versetzt oder neu errichtet. Auch elektronische Weichenantriebe sollen eingebaut sowie Software gewechselt werden.



Mittelfristiges Ziel ist, die Trasse vollständig auf ETCS umzustellen. Sie ermöglicht dichtere Zugfolgen, erhöht also die Kapazität der Trasse. Außerdem sind höhere Geschwindigkeiten möglich – dann auch im Abschnitt Halle-Bitterfeld 200 km/h statt 160 km/h. Für das ETCS Level 2 müssen laut Bahn unter anderem rund 4.000 sogenannte Balisen zwischen den Gleisen installiert werden. Sie kommunizieren per Induktion mit den darüberfahrenden Zügen.