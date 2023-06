Die Thüringische Krebsgesellschaft muss mehr als 100.000 Euro für Personalkosten selbst aufbringen, obwohl der Bund per Gesetz die Kostenübernahme durchs Land geregelt hat. Betroffen sind zwei Beratungsstellen in Jena und Mühlhausen. Die vier anderen Thüringer Träger der Krebsberatung erhalten Geld aus dem Landeshaushalt.

Andreas Hochhaus, Vorstandschef der Thüringischen Krebsgesellschaft, sagte in Mühlhausen, dass ihm die Kofinanzierung zugesagt, aber bisher nicht erfolgt sei. Die Beratungsstelle für Krebskranke in Mühlhausen gibt es seit dem vergangenen Jahr; sie ist die einzige im ländlichen Bereich. In kurzer Zeit sind mehr als 2.000 Beratungen durchgeführt worden, engmaschig und ohne Wartezeiten. In diesem Jahr sind schon 89 Patienten dazugekommen.