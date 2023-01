Auch kleine Touristik-Orte im Thüringer Wald haben zunehmend mit schlechter Zahlungsmoral bei der Kurtaxe zu kämpfen. In den Suhler Ortsteilen Goldlauter, Schmiedefeld am Rennsteig und Vesser werden deshalb bereits Mahnungen verschickt. Ortsteilbürgermeisterin Silvia Hamatschek erzählt MDR THÜRINGEN, dass Vesser in normalen Jahren knapp 10.000 Euro Kurtaxe einnehmen würde. Doch eine handvoll Gastgeber habe ihren Angaben zufolge bisher für 2022 keine Kurtaxe gezahlt. Bettenbetreiber seien rechtlich dazu verpflichtet, von den Urlaubern den Kurbetrag zu kassieren und an die Touristinformation weiter zu reichen.