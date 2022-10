Markus Hofmann, der Fraktionschef der CDU im Stadtrat, hält dagegen. Die 160.000 Euro, die im Haushalt für die Sanierung des Rathausinneren stehen, hätten nichts mit dem Bürgermeisterbüro zu tun, das werde immer wieder durcheinander gebracht in der Diskussion. "Den Stadträten wurden auf Nachfragen keine Unterlagen vorgelegt, obwohl wir das mehrfach eingefordert haben. Es wurde in der Sitzung massiv gedrängt durch eine Mehrheit der Stadträte und der Bürgermeister hat kundgetan, dass ein Tisch, den er hat anfertigen lassen, 14.900 Euro gekostet hat", sagt Hofmann. Laut Hammerschmidt ist das jedoch genau die Summe, die die Eichenmöbel in seinem Zimmer gekostet haben, eine Maßanfertigung eines lokalen Tischlers. Ein Missverständnis in einer hitzigen Debatte?