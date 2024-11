12. Landessporttag in Erfurt Stefan Hügel bleibt Präsident des Thüringer Landessportbundes

Der Thüringer Landessportbund (LSB) wird weiter von Stefan Hügel angeführt. Der 63-Jährige wurde am Samstag auf dem Landessporttag in Erfurt wiedergewählt. Er hatte keinen Gegenkandidaten und erhielt rund 96 Prozent der Stimmen.

Der Jurist aus Weimar steht seit 2018 an der Spitze des Thüringer Landessportbundes. Die Organisation umfasst nach eigenen Angaben rund 376.000 Mitglieder . Damit ist sie der größte Dachverband im Freistaat.

Mit dem 12. Landessporttag des LSB Thüringen e.V. am Samstag im Steigerwaldstadion in Erfurt, erklärt Andreas Schubert, sportpolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke im Thüringer Landtag: "Die integrative Kraft des Sports leistet einen immensen Beitrag für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Thüringen."