Nach den beiden Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen sind die Karten neu gemischt. Was passiert auf der politischen Bühne in Erfurt und Berlin? MDR THÜRINGEN informiert in Radio, Fernsehen und Online mit Sondersendungen, Analysen und Einordnungen.

Online setzen wir den Liveticker fort und bieten erste Analysen zum Wahlausgang an. MDRfragt - das Meinungsbarometer für Mitteldeutschland führt bereits am Wahlabend eine Blitzbefragung durch, die Ergebnisse folgen am Montag.

Um 11 Uhr bieten wir einen Online-Livestream aus Berlin an: das BSW äußert sich in einer Pressekonferenz zum Wahlausgang. Mit den beiden Parteivorsitzenden Sahra Wagenknecht Amira Mohamed Ali sowie den beiden Spitzenkandidatinnen für Sachsen und Thüringen, Sabine Zimmermann und Katja Wolf.

MDR THÜRINGEN - Das Radio informiert stündlich, das MDR THÜRINGEN JOURNAL wird sich um 19 Uhr ebenfalls mit dem Nachwahl-Tag analytisch auseinandersetzen.

Das MDR Fernsehen sendet ab 20:45 Uhr "Fakt ist! Aus Erfurt". Andreas Menzel und Lars Sänger diskutieren die Ergebnisse der Landtagswahl in Thüringen.

Am Montagmorgen gibt es ein MDR aktuell extra von 8 - 9 Uhr. In der Live-Sendung "Gewählt und jetzt?", die auch online als Livestream ausgestrahlt wird, legen die beiden Moderatorinnen Olenka Pilz und Friederike Schicht den Fokus auf den Emotionen und Stimmungen, die die Wahlergebnisse in der Bevölkerung auslösen. Auch aus Weimar ist ein Thüringer Reporter live zugeschaltet.