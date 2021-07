Ein Thüringer Lkw-Fahrer hat in Hessen unfreiwillig einen mutmaßlichen Drogenkurier überführt. Wie das Polizeipräsidium in Offenbach am Mittwoch mitteilte, streifte der Laster am Dienstag auf der A66 ein auf dem Standstreifen stehendes Wohnmobil mit Berliner Kennzeichen. Dabei wurde das Heck des Wohnmobils aufgerissen. Aus dem beschädigten Fahrzeug flogen dabei zahlreiche 1-Kilo-Päckchen mit Mariuhana auf die Fahrbahn. Laut Polizei waren die Päckchen offenbar in Hohlräumen und im Dach des Wohnmobils verstaut gewesen. Das Gesamtgewicht der sichergestellten Drogen beträgt 135 Kilogramm.

Marihuana (Symbolbild) Bildrechte: dpa