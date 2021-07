Die Polizei unterscheidet zwischen "Hellfeld" - den festgestellten Delikten, die die Polizei auswerten kann und dem "Dunkelfeld" - also all dem, was im Unklaren bleibt, aber trotzdem da sein muss.

So erfasste die Polizei in Erfurt 2019 1.633 Verstöße, etwa wegen Drogenbesitz. 2020 waren es 1.551 Fälle. Also nur 100 weniger trotz Corona-Beschränkungen. 2020 wurden 1.181 Tatverdächtige ermittelt, die z.B. Drogen dabei hatten. Davon waren 83 Prozent Männer, 17 Prozent Frauen. Sie hatten bei 1.551 Verstößen in 901 Fällen Cannabis dabei, in 354 Fällen Crystal, in 120 Fällen Amphetamin wie Speed und in 24 Fällen Kokain.