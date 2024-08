Im südlichen Thüringer Wald gibt es überraschenden Luchsnachwuchs. Eine Wildtierkamera hat eine Luchsin mit Jungtieren aufgenommen. Das Foto des Naturschutzbundes BUND Thüringen stammt aus dem Grenzgebiet zu Bayern. Die Aufnahme der Luchsin mit den Jungtieren, wurde dem Forstamt Schönbrunn (Kreis Hildburghausen) Mitte August zugespielt.

Bildrechte: BUND Thüringen

Herkunft der Luchsin bisher unbekannt

Die Herkunft der Luchsin ist bisher nicht bekannt. Vermutlich ist sie über den Frankenwald in den Thüringer Wald eingewandert. In den Jahren zwischen 2016 und 2018 wurden zwei verwaiste Jungluchse aus dem Bayerischen Wald in den nordbayerischen Steinwald umgesiedelt, und haben sich dort erfolgreich fortgepflanzt. Fotofallen, die vor rund einem Jahr in Südthüringen aufgestellt wurden, lassen vermuten, dass im Grenzgebiet zu Bayern drei verschiedene Luchse beheimatet sind, sagte Markus Port, Naturschutzbiologe beim BUND Thüringen und an der Universität Göttingen.

Beide Luchse zeigten von Anfang an eine ausgeprägte Scheu vor Menschen. Max Boxleitner WWF-Luchsexperte

Außerdem wurden am Dienstag zwei weitere Luchse im Rahmen des Artenschutzprojekts "Luchs Thüringen - Europas Luchse vernetzen" im mittleren Thüringer Wald ausgewildert. Das einjährige Luchsweibchen Vreni stammt aus dem Schweizer Tierpark Langenberg. Der Kuder Kilian aus dem Zoo in Nürnberg. Beide kamen im April in ein Gehege im Wildkatzendorf Hütscheroda im Wartburgkreis. Dort wurden sie auf ihr Leben in der freien Wildbahn vorbereitet und ihr Verhalten beobachtet.

Bildrechte: BUND Thüringen

Seit Anfang August im Auswilderungsgehege

"Beide Luchse zeigten von Anfang an eine ausgeprägte Scheu vor Menschen", erklärt WWF-Luchsexperte Max Boxleitner. Anfang August wurden Vreni und Kilian mit einem GPS-Halsband ausgestattet und in das Auswilderungsgehege im Thüringer Wald gebracht. Durch die GPS-Daten kann überprüft werden, wo sich die Tiere in freier Wildbahn aufhalten.

Durch die GPS-Daten wissen die Experten auch, wie es den beiden im April ausgewilderten Luchsen Frieda und Viorel geht. "Beide Luchse erweisen sich als geschickte Jäger. Mithilfe der GPS-Daten konnten wir bereits mehrfach von den Luchsen erlegte Beutetiere im Gelände aufspüren", sagte Port. Frieda sei hauptsächlich in der Nähe von Oberhof unterwegs, während Viorel bereits größere Wanderungen unternommen habe und sogar bis in den Frankenwald gelaufen sei.