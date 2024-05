Bildrechte: BUND Thüringen

Tiere Luchse zum ersten Mal in Thüringen erfolgreich ausgewildert

16. Mai 2024, 06:00 Uhr

Das Luchspärchen Viorel und Frieda ist erfolgreich im Thüringer Wald ausgewildert worden. Die erste Luchsauswilderung in Thüringen ist ein Meilenstein auf dem Weg zur Wiederansiedlung der scheuen Großkatzen. In einem Auswilderungsgehege konnten sie sich in den vergangenen Wochen an ihre künftige Umgebung gewöhnen.