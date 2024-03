"Rund dreihundert Jahre nach ihrer Ausrottung in Sachsen holen wir den Luchs zurück. Das ist ein großer Meilenstein in unserem Kampf, Arten zu schützen und die Artenvielfalt zu erhalten. Der Luchs gehört in unsere Wälder", sagte Umweltminister Wolfram Günther (Grüne). Geplant ist, dass die Luchse das Erzgebirge und das Elbsandsteingebirge besiedeln. Damit soll eine Brücke zwischen Luchs-Populationen im Harz, in Thüringen und in Osteuropa gebaut werden.