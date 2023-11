Dagegen werden die Müllgebühren in Gera und im Kreis Greiz zum 1. Januar um 25 Prozent erhöht. In den Jahren von 2006 bis 2019 sind diese stabil geblieben und erst ab 2020 angestiegen.

Viele Thüringer Kommunen verzichten auch darauf, zu Beginn des neuen Jahres die Gebühren für das Trinkwasser zu erhöhen. So bleiben unter anderem in Jena, Weimar, Nordhausen, im Kreis Sömmerda und im Saale-Holzland-Kreis die Preise stabil. Ebenso wie die Gebühren für Müll werden auch die für Wasser für einen längeren Zeitraum kalkuliert. In Nordhausen etwa stieg die Verbrauchsgebühr bereits zum 1. Juli 2023 von 1,66 auf 2,16 Euro pro Kubikmeter. Davor wurden die Gebühren zuletzt im Jahr 2015 angehoben. In Erfurt und im Saale-Orla-Kreis werden die Gebühren derzeit geprüft, konkrete Zahlen gibt es noch nicht.