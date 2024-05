Die Einsatzkräfte in den Hochwassergebieten im Südwesten Deutschlands bekommen Unterstützung aus Sachsen und Thüringen. Wie das Technische Hilfswerk dem MDR mitteilte, sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag rund 40 Freiwillige im rheinland-pfälzischen Wörrstadt eingetroffen, rund 30 davon aus Sachsen und zehn aus Thüringen. Am Sonntagmittag bekamen die Einsatzkräfte aus Mitteldeutschland dann den Auftrag, in Wörth am Rhein in Rheinland-Pfalz Wasser abzupumpen. Das sagte THW-Sprecherin Andrea Wirth dem MDR.