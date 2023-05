Auch in Jena werden am Sonntag verschiedene Programmpunkte angeboten. Das Stadtmuseum lockt nicht nur mit freiem Eintritt, es wird auch eine Führung unter dem Titel "Hosentaschenmuseum – Was ist eigentlich ein (Stadt-) Museum?" mit einem anschließenden Workshop angeboten. Die Aktion beginnt um 10:15 Uhr, es wird um Voranmeldung gebeten.



Freien Eintritt gibt es auch in das Phyletische Museum, das Romantikerhaus und die Kunstsammlung. Das Phyletische Museum lädt außerdem ein das Museum mit neuen Augen zu entdecken und ruft zu einer Zeichenaktion auf. Auch in der Kunstsammlung gibt es ein künstlerisches Mitmach-Angebot: von 14 bis 16 Uhr können Masken in einem offenen Workshop gestaltet werden.



Auch die Mineralogische Sammlung der Universität Jena öffnet am Sonntag seine Türen und lädt die Besucherinnen und Besucher ab 15 Uhr zu einer Führung durch die Ausstellung "Sommerzeit - Reisezeit - Mineralogische Mitbringsel & blinde Passagiere" ein.

Ausstellung im Phyletischen Museum in Jena. Bildrechte: MDR/Jan Dörre