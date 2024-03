Der Redakteur | 25.03.2024 Sind Schulnoten in Kunst, Musik und Sport gerecht?

25. März 2024, 15:11 Uhr

Moritz ist Abiturient aus Südthüringen und möchte Lehrer werden. Seine Stärken hat er in Deutsch und Mathe. Sport hingegen fällt ihm schwer, ja es versaut ihm sogar den Abi-Durchschnitt. Deshalb hat er sich mit einem Brief an die Thüringer Landtagsfraktionen gewendet und gefragt: Sind Noten in Talentfächern wie Kunst, Musik und Sport gerecht? Weil nicht alle antworteten, hat sich Moritz nun auch an Redakteur Thomas Becker gewendet. Er hat nochmal bei den Parteien nachgehakt.