Mit den Veränderungen in der Natur beschäftigt sich die neue Ausstellung "SOS Grünes Herz. Unsere Natur im Wandel" im Herzoglichen Museum von Schloss Friedenstein in Gotha.

Die Ausstellung beginnt da, wo die Debatte um Wandel und Klima in letzter Zeit auch stattfindet: auf der Straße, mit einer Demonstration, symbolisch dargestellt auf einer Tafel mit lebensgroßen Figuren gleich gegenüber dem Eingang. Eine wütende junge Frau appelliert auf ihre Art: Den Klimawandel gibt es wirklich! – Climate Change is Real! Daneben stehen weitere Schilder mit Zitaten von bekannten Leuten.

Modellhaft können die Besucherinnen und Besucher mit Hilfe einer Waage herausbekommen, wie viel CO2 verbraucht wird, um zum Beispiel 100 Gramm Reis oder 100 Gramm Rindfleisch auf den Teller zu bekommen. Beim Reis sind es 300 Gramm, beim Fleisch 1.000 Gramm mehr, also 1,3 Kilogramm. Wer weiter ins Detail gehen will, kann seinen persönlichen CO2-Abdruck an einem interaktiven Bildschirm ausrechnen lassen.

An einem anderen Bildschirm kann man sich als Forstwirt ausprobieren. Fichte, Buche oder Mischwald, im Tal, in mittleren Lagen oder auf dem Gipfel: welcher Wald hat eine Zukunft? Da dürfen auch Windräder nicht fehlen – nein, nicht direkt im Wald.

Die Stiftung Friedenstein will mit der Ausstellung aktive Beschäftigte, junge Leute und Familien ansprechen. Dazu trägt das vielfältige Rahmenprogramm bei. Zum Beispiel Kurzführungen in der Mittagspause und Kultur zum Feierabend, aber auch Vorträge und Exkursionen in den Hainich, ins Wildkatzendorf Hütscheroda oder in den Schlosspark gleich neben dem Museum. Denn auch hier haben die großen alten Bäume mit dem Wandel zu kämpfen.