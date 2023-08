Was passiert, wenn man gekochte Spaghetti in die Luft wirft? Sie drehen sich unerwartet kunstvoll. Das sehen die Besucher der neuen Sonderausstellung im Altenburger Prinzenpalais. "Das Wesen von X" hat Asta Gröting ihre Schau genannt. Anders als eigentlich gedacht, zeigt sie darin ausschließlich Videokunst.

Dabei hatte das 14köpfige Kuratorium die Berliner Künstlerin eigentlich wegen ihrer Abformung von Architektur ausgewählt. "In der Entstehung der Ausstellung kam der Fokus auf die Videokunst", sagt Roland Krischke vom Altenburger Lindenau Museum. So sind nun sieben Filme von Asta Gröting zu sehen – Premieren und Arbeiten aus den letzten 30 Jahren.

Durch die historischen Räume tönen ungewöhnliche Klänge zu Filmen, wie man sie so selten sieht. Ein Hund und ein Wolf begegnen sich. Eine Ultra-Highspeed-Kamera fängt das mit einer erstaunlichen Menge an Bildern ein: Eintausend pro Sekunde. Fernsehfilme zeigen 25 Bilder pro Sekunde. Gestik, Mimik - jedes Haar der Tiere ist so supergenau zu sehen. Fast spürt man ihren Atem. Die Kamera zeigt, was uns das Auge verschweigt, sagt Asta Gröting.