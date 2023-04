Patientenquittung Nur wenige Patienten nutzen ihr Recht auf Leistungsauskünfte bei Krankenkasse

Gesetzlich Krankenversicherte können bei ihrer Krankenkasse Einsicht in die sogenannte Patientenquittung verlangen. Das bedeutet, dass sie überprüfen können, was der Arzt oder die Ärztin nach einer Behandlung an Leistungen abgerechnet hat. Doch in Thüringen nutzen nur wenige Versicherte dieses Kontrollinstrument.