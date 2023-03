Gesundheitsminister Karl Lauterbach will die elektronische Patientenakte für alle einführen. Bis Ende 2025 sollten 80 Prozent der Patientinnen und Patienten in Deutschland eine solche Akte haben, sagte Lauterbach am Donnerstag in Berlin. Ausgenommen seien Versicherte, die der digitalen Akte ausdrücklich widersprechen.