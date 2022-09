Man dürfe nicht zwischen guten oder schlechten Demonstranten unterscheiden, so Lembcke. Die Menschen demonstrierten und das müsse man in einer Demokratie aushalten.

Lembcke erwartet auch in Thüringen "unruhige Zeiten" und - so wörtlich - unappetitliche Proteste. Linke und rechte Ränder hätten ihr Thema gefunden. Sie hätten "Akteure, die gewissermaßen ein Geschäft betreiben wollen mit der Unsicherheit", so der Politikwissenschaftler. Wenn Extremisten den Ton setzten, sei es immer unappetitlich.

Politik und Medien warf Lembcke vor, in der derzeitigen Situation ein "Geschäft mit der Angst" zu betreiben. Die Politik müsse aber dringend Verlässlichkeit schaffen, so der Wissenschaftler. Schon allein angesichts der Tatsache, dass unterschiedliche Krisen zusammenkämen, die Unsicherheit in der Bevölkerung wache und das Krisenmanagement in den vergangenen Krisenzeiten "durchwachsen" gewesen sei.