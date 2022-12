In Thüringen verzögert sich der reguläre Einsatz von Bodycams bei der Landespolizei. Das liegt nach Angaben des Innenministeriums vor allem an der Vorgabe des Landtags, dass sich eine getragene Körperkamera automatisch einschaltet, wenn der Polizist oder die Polizistin die Dienstwaffe aus dem Holster zieht. Eine solche Technik sei derzeit bei keiner einzigen deutschen Landespolizei im Einsatz. Ob sie überhaupt von einem Hersteller angeboten wird, ist offen: Thüringen erkundet derzeit den Markt, um das herauszufinden.

Unklar ist derzeit auch noch, wie viele Körperkameras in Thüringen überhaupt angeschafft werden sollen. "Immerhin hat jeder Polizist eine Dienstwaffe", sagte ein Sprecher des Innenministeriums. Wahrscheinlich werde nicht jeder Beamte eine persönliche Kamera erhalten, sondern auf den Dienststellen würden Kameras für diejenigen Beamten bereitliegen, die in den Streifendienst gingen. Auch die Kosten für die Einführung der Kameras sind daher noch unklar. Der Landtag hatte dafür 600.000 Euro vorgesehen.

Im Sommer 2022 hatte das Parlament für die Körperkameras bei der Polizei das Polizeiaufgabengesetz geändert. Auf Betreiben von Rot-Rot-Grün wurde die "Einschaltautomatik" beim Ziehen der Dienstwaffe in die Novelle aufgenommen. Bodycams werden an der Uniform getragen. Mit ihnen kann in Bild und Ton das aufgezeichnet werden, was vor den Beamten passiert.