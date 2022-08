Wir hatten eingeladen - zum Programmmachen-Tag bei MDR THÜRINGEN im Landesfunkhaus Erfurt und im Studio Gera. Für 13 Gäste erfüllte sich der Wunsch mit einem Arbeitstag bei Fernsehen, Radio oder Online.

Unsere Gäste beim Programmmachentag und ihre Begleiter aus den Redaktionen vor dem Start. Bildrechte: MDR/Jens Borghardt

Es ging noch ruhig los mit den ersten Redaktionssitzungen und einer Führung durchs Funkhaus - außer für Ilona Glöckel und Monika Weimann, die bereits um sieben Uhr mit Matthias Haase beim Morgenhahn starteten. Dann mussten aber alle ran - und schildern hier ihre Eindrücke:

Gregor Müller: Ich durfte heute zu Gast sein bei der Programm-Aktion und habe Marc Neblung begleitet bei einer Außenreportage in ein Schülerlabor. Das MDR-Team ist sehr gut eingespielt und strahlt ein hohes Maß an Professionalität aus. Ich wurde sehr herzlich in das Team aufgenommen und war sofort integriert in die Abläufe. Es kostet für einen Laien wie mich sehr viel Überwindung mit vor der Kamera zu stehen. Es ging ohne große Vorrede los und meine Nervosität ging dann auch sehr schnell zurück. Vom Kameramann und von Herrn Neblung kamen zielgenaue Anweisungen. Beide hatten einen Plan für den Ablauf, es wurde aber auch improvisiert. Manche Szenen mussten mehrfach gedreht werden. Insgesamt wurde sehr strukturiert vorgegangen. Die Interviews wurden sehr wertschätzend geführt. Es hat den Schülern und Betreuern in dem Schülerlabor sehr viel Spaß gemacht. Ich konnte den Schnitt des Beitrages miterleben. Der Aufwand dafür ist sehr hoch, den Beitrag in Ton und Bild so interessant zu gestalten. In dem Beitrag sieht alles spielerisch leicht aus, dahinter steht aber eine Menge Arbeit des gesamten Teams. Es hat mir sehr gut gefallen gefallen, Teil des Teams gewesen zu sein für einen Tag und es hat auch Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.

Dreh im Schülerlabor - im Beitrag sieht es einfacher aus als die Arbeit vor Ort ist. Bildrechte: MDR/Marc Neblung

Larissa Schenk (Online): Ich hatte heute die Möglichkeit, das Arbeiten in der Online-Redaktion etwas genauer kennenzulernen. Dafür durfte ich den Instagram-Kanal übernehmen und eine kleine Tour durchs Landesfunkhaus in Erfurt machen. Was mir am meisten Spaß bereitet hat, war das Kennenlernen der unterschiedlichen Bereiche in der Redaktion und die Zusammenarbeit mit den Programmmachern. Ich würde mich immer wieder dafür entscheiden, einen Tag hier zu verbringen.

Redakteur Nicky Scholz und Programmmacherin Larissa Schenk arbeiten an einer Instagram-Story Bildrechte: MDR/Kim Brückner

Jenny Beerbaum: Ich habe das Team des MDR Studio Gera heute begleitet. Es war ein interessanter und spannender Tag im Alltag eurer Reporter und des Kamerateams von Centauri Film. Besonders gefallen hat mir der Blick in den Schnittraum. Da ich mich für den beruflichen Weg in den Bereich Mediengestaltung Bild und Ton interessiere, bot dieser Tag alles was ich mir erhofft bzw. versprochen habe: einen lehrreichen Blick hinter die Kulissen in einem Team mit Herz.

Ilona Glöckel aus Pausa (Morgensendung): Heute durfte ich im MDR-Landesfunkhaus in Erfurt zu Gast sein und aktiv an der Gestaltung des Radioprogrammes teilnehmen. Als Immer-Radio-Hörer war es natürlich etwas ganz Besonderes, in der Morgensendung live dabei zu sein, zu erleben, wie so eine Sendung abläuft und auch richtig mitzumachen. Alles, was ich heute hier im LFH gesehen und erlebt habe, wird mir als ein ganz besonderer Tag in Erinnerung bleiben. Ich finde es super, dass man so einen Einblick bekommen kann. Das bringt mir das Medium Radio noch näher und alle Mitarbeiter, welche uns jeden Tag aufs Neue unterhalten und informieren, haben meinen Respekt. Ich danke herzlichst für die Einladung.

Christopher Deege aus Erfurt (Tagesredaktion): Schon seit langem habe ich den Traum, irgendwann im Radio zu arbeiten. Der heutige ProgrammMachen-Tag war dazu ein guter und wichtiger Schritt. Zu erleben, wie eine Redaktion für das Radio arbeitet und wie ein Zahnrad in das andere greift hat mich in meiner Überzeugung gestärkt, dass dies genau das ist, was ich nach meinem Studium machen möchte. Ein riesiges Dankeschön an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und natürlich an den MRD, die diesen unvergesslichen Tag möglich gemacht haben. Ich sage hoffentlich bis bald!

Astrid Pohl: Ich durfte heute im Studio Gera mit Kathleen Bernhardt über eine Tunneleröffnung berichten. Es war sehr ereignisreich und aufregend. Ich konnte mal den Alltag im Studio und am Ereignisort erleben. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich würde es immer wieder machen. Vielen Dank dass ich da mal dabei sein konnte.

Astrid Pohl beim Einlesen der Nachrichten Bildrechte: MDR/Marian Riedel

Jan Köhler Ein Tag in der Online Redaktion mit spannenden Einblicken im Social Media Kommentar Dschungel. Ich wurde durch Profi Christian durch den Tag begleitet. Auch ein DANK an alle Kollegen:innen für die Betreuung und dem Rundgang im mdr Funkhaus. Super Integration in den mdr Alltag ohne Einschränkungen.

Swantje Peter: Der Tag beim mdr war für mich sehr interessant und abwechslungsreich. Besonders die Tour zum Wetterdreh und meine ersten Moderationsversuche fand ich spannend und lustig! Wenn ich jetzt das Thüringen Journal sehe, werde ich wissen, wie viel Arbeit, Organisation und auch Eigeninitiative der Mitwirkenden dahintersteckt. Ich wurde von allen sehr offen aufgenommen und alle Fragen wurden beantwortet. Insgesamt ein wirklich aufregender und inspirierender Tag J

Programmmacherin Swantje Peter bei den Vorbereitungen für den Wetterdreh in der Nähe von Wechmar. Bildrechte: MDR/Sandra Voigtmann

Monika Weimann aus Tüttleben (Morgensendung): Der heutige Tag im MDR-Landesfunkhaus hier in Erfurt wird als ein ganz besonderer in meinem Leben in Erinnerung bleiben. Die zahlreichen und vielfältigen Informationen über die Tätigkeiten der Mitarbeiter waren ausnahmslos interessant, die Einbeziehung in die Programmgestaltung aufregend. Insgesamt kann ich nur sagen: Super!! Ich bedanke mich ganz herzlich an dieser Stelle für die Einladung.

Karsten Stiehler aus Bendeleben (Radio am Nachmittag): Für mich ist heute sprichwörtlich ein Traum in Erfüllung gegangen, mit diesem Tag im MDR Funkhaus. Es war noch phantastischer, wie ich es erwartet hatte. Hier ist ein super Team am Start, das uns herzlich aufgenommen hat und sehr viel gezeigt und erklärt hat. Es war sehr informativ für uns mit einem regen Austausch, was das Radiomachen anbetrifft. Einfach Klasse und unvergesslich für mich. Ich kann jeden nur ermuntern sich mal für so einen Mitmachtag im Funkhaus zu bewerben. Danke für diesen wundervollen Tag !

Carolin Hilpert (links) im Schnitt - für das Thüringen Journal über den Programmmachen-Tag. Bildrechte: MDR/Kim Brückner