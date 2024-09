Inhaltliche und personelle Differenzen zum BSW

Eine Regierungsbildung mit dem BSW dürfte schwierig werden. Denn es gibt teils große inhaltliche Differenzen bei bundespolitischen Themen zwischen BSW auf der einen und SPD und CDU auf der anderen Seite. Das BSW will die Themen Waffenlieferungen in die Ukraine und die Stationierung von amerikanischen Mittelstreckenraketen in Deutschland in der Landespolitik mitverhandeln. Sie fordert vom künftigen Thüringer Ministerpräsidenten ein Bekenntnis dagegen. SPD und CDU befürworten beides grundsätzlich.

Überhaupt stellt die BSW-Bundesvorsitzende Sahra Wagenknecht ungewöhnliche Bedingungen. Die "Helikopterchefin", wie der "Spiegel" treffend titelte, will in die Gespräche in Thüringen einbezogen werden. Mario Voigt erteilte dieser Einmischung im Interview mit der "Welt" vor der Wahl eine klare Absage: "Solange Frau Wagenknecht hier die Ansagen macht […] wird es keine Gesprächsgrundlage geben." In der Landespressekonferenz (LPK) am Mittwoch nach der Wahl klang das schon anders: "Ich habe da keine Ausschließeritis", sagte Voigt.

Im Thüringer Parteivorstand des BSW wurde nach der Wahl beschlossen, dass Katja Wolf und Steffen Schütz die Koalitionsverhandlungen führen sollen. Zugleich erklärte Wolf in der LPK am Mittwoch, dass es mindestens ein Gespräch geben solle, an dem sich Wagenknecht beteilige. Bildrechte: picture alliance/dpa | Christoph Soeder

Eine andere, ganz grundsätzliche Frage, die sich CDU und SPD stellen dürften, ist: Was ist das BSW für ein Koalitionspartner? Was ist eine Partei im Stande zu leisten, die auf Landesebene nicht mal 100 Mitglieder hat, aber 15 Landtagsabgeordnete stellt? Die meisten BSW-Abgeordneten haben keine oder wenig politische Erfahrung. Manche sind komplette Quereinsteiger. Sie werden Zeit benötigen, um sich in den parlamentarischen Betrieb einzuarbeiten. In einer Regierung gibt es aber keine Schonzeit.

Der "Thüringer Weg" in die Patt-Regierung?

Die Unerfahrenheit des BSW kann für SPD und CDU riskant sein. Besonders schwer dürfte die Koalition mit dem BSW der CDU fallen, die nie mit der Linken zusammenarbeiten wollte, jetzt aber mit der Wagenknecht-Partei koalieren müsste. Denn Sahra Wagenknecht prägte jahrzehntelang die PDS und Linkspartei und galt als ihre Vorzeige-Kommunistin. Der Schatten, über den einige Christdemokraten hier springen müssen, ist gewaltig.