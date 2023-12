11:15 Uhr | Grimma bereitet sich auf Hochwasser vor

Die Stadt Grimma hat ihre Hochwasserschutzanlage aktiviert und die Fluttore der Stadt geschlossen. Der Grimmaer Oberbürgermeisters Matthias Berger sagte in einem Statement bei Youtube, die Pegelstände stiegen derzeit so rasant an, dass man sich zu diesem Schritt entschlossen habe.

"Die größten Sorgen bereitet uns die Schneedecke im Erzgebirge. Wenn es dort dann regnet und schmilzt, dann könnte es kritisch werden", so Berger. Er rief die Anwohnerinnen und Anwohner auf, vorsichtig zu sein und gegebenenfalls Fahrzeuge umzuparken, damit die Feuerwehr ungestört arbeiten könne.

10:55 Uhr | Regengebiet hat sich derzeit abgeschwächt

Nach Angaben des sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie hat sich das Regengebiet über dem Freistaat abgeschwächt. In Sachsen hatte es an mehreren Tagen in Folge stark geregnet, im Hügel- und Bergland geschneit.

Wie der Deutsche Wetterdienst am Sonntag mitteilte, hatte es in den vergangenen Tagen heftige Niederschläge gegeben. So seien in Tannenberg im Erzgebirge von Samstagvormittag bis Sonntagvormittag 69,1 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gefallen - der höchste Wert in Sachsen. Dahinter rangierten Stollberg-Gablenz (58,7) und Pockau-Forchheim (58,3).

10:10 Uhr | Alarmstufe 3 für Würschnitz und Chemnitz

Auch am Sonntag sorgen Regen und Tauwetter für weiter ansteigende Pegel in Sachsen. Wie das Hochwasserzentrum am Morgen mitteilte, kann es in einzelnen Gebieten zu Überschwemmungen kommen. Besonders betroffen sei das Flussgebiet der Mulde. Für die Würschnitz und die Chemnitz gelte Hochwasseralarmstufe drei, wie die Hochwasserzentrale auf ihrer Internetseite mitteilte. Der Lungwitzbach wurde demnach auf Stufe zwei herabgesetzt.