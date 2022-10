Ausgaben Steuer-Schwarzbuch: Zu viele Abgeordnete im Landtag

Eine teure Party, ein ausgebauter Waldweg und ein übergroßes Landesparlament: Der Bund der Steuerzahler prangert in seinem Schwarzbuch mehrere Fälle von Geldverschwendung in Thüringen an. Die drei größten Fraktionen im Thüringer Landtag sind offen für eine Verkleinerung des Parlaments.