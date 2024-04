Es beginnt mit einer Ahnengalerie. Die Besucher stehen im Halbdunkel, an den Wänden hängen Gemälde. Die Bildnisse von historischen Gartenpersönlichkeiten sind in Gold gerahmt. So weit, so bekannt. Doch plötzlich bewegen sich die Gartenhelden, erzählen und zwinkern einem zu. Sie sind nicht in Öl gemalt, sondern digital animiert und so begrüßt kein Geringerer als André Le Nôtre, der Gestalter von Versaille, die Museumsbesucher.