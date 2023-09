Tauchunfälle wie dieser passieren selten in Thüringen. Laut Deutscher Lebens-Rettungs-Gesellschft (DLRG) gab es hier in den vergangenen drei Jahren drei tödliche Tauchunfälle: Die zwei bereits erwähnten im Sundhäuser See und einen im Haselbacher See im Altenburger Land im Juli. Wobei der Mann eines natürlichen Todes starb.

In einem Notfall wird in der Regel die Feuerwehr alarmiert. Und dann bleibe eine "Hilfsfrist von zehn Minuten", sagt Karsten Utterodt, Vorsitzender des Thüringer Feuerwehrverbands. Innerhalb dieser Zeit muss die Feuerwehr vor Ort sein, um zu helfen.

Natürlich setzen wir alles in Bewegung, aber eine Rettung ist wenig realistisch. Thomas Müller Leiter der zentralen Leitstelle für den Landkreis Eichsfeld

Um einen in Not geratenen Taucher oder eine Taucherin zu retten, müsste eine Rettungstauchereinheit schon fertig angezogen und mit einsatzbereiter Technik am Gewässer bereitstehen. "Natürlich setzen wir alles in Bewegung, aber eine Rettung ist wenig realistisch", sagte der Leiter der zentralen Leitstelle für den Landkreis Eichsfeld, Thomas Müller, MDR THÜRINGEN.

Karsten Utterodt vom Feuerwehrverband bestätigt das: Die Vorbereitung dauere einfach zu lange, um jemandem, der unter Wasser in Not gerät, wirklich helfen zu können. Zudem bräuchte jede Feuerwehr in Thüringen Taucher, wenn die Hilfsfrist eingehalten werden soll.

Wenn wir wirklich ganz schnell helfen wollen, ist das erstens finanziell und zweitens personell nicht umsetzbar. Karsten Utterodt Thüringer Feuerwehrverband

Utterodt: "Wenn wir wirklich ganz schnell helfen wollen, ist das erstens finanziell und zweitens personell nicht umsetzbar." Denn eine Tauchstaffel bestehe aus fünf Personen und die müssten rund um die Uhr einsatzbereit sein, "24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr." Wenn überhaupt, könne das nur eine Berufsfeuerwehr leisten: Ausrüstung, Personal und regelmäßige Fortbildungen.

Keine Feuerwehrtaucher mehr in Thüringen

So wie die Berufsfeuerwehr in Gera. Hier gab es bis 2022 Feuerwehrtaucher, erzählt Utterodt. Heute gibt es nirgendwo in Thüringen mehr Feuerwehrtaucher. Laut Thomas Müller hat die Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Nordhausen die Technik und die Aufgaben der Feuerwehrtaucher - auch Katastrophenschutz gehöre dazu - übernommen.

Polizeitaucher suchen beispielsweise in Seen, Teichen und Flüssen nach Beweismitteln. (Symbolfoto) Bildrechte: dpa

Auch, wenn man die Polizei zu Hilfe rufen würde, könnte sie nur im Ausnahmefall Personen retten. Die acht Polizeitaucher in Thüringen haben vor allem andere Aufgaben: Sie suchen in Seen, Teichen und Flüssen nach Beweismitteln oder suchen und bergen vermisste Personen und Güter bei Unfällen und Katastrophen.

Zwei- bis dreimal Im Jahr Personensuche in Gewässern

Ein Sprecher der Thüringer Polizei sagte MDR THÜRINGEN, dass eine Personensuche in Binnengewässern etwa zwei- bis dreimal im Jahr vorkomme. Dazu zählten auch Badeunfälle und die Suche nach vermissten Personen. Häufiger würden die Polizeitaucher Beweismittel bergen, so der Polizeisprecher.