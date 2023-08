Der vor anderthalb Wochen verstorbene Taucher vom Haselbacher See im Kreis Altenburger Land ist eines natürlichen Todes gestorben. Das hat nach Angaben der Polizei in Gera die Obduktion am Montag ergeben. Die genaue Todesursache soll nicht bekannt gegeben werden, wie eine Sprecherin MDR THÜRINGEN mitteilte.

Der Haselbacher See ist in einem Tagebau-Restloch entstanden. Er ist ein beliebter Badesee. Bildrechte: dpa