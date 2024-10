Er unterstreicht das mit dem Hinweis, dass er als Erfurter auch noch nicht alle Straßen in Erfurt befahren hat, also per EF-Kennzeichen nicht automatisch ortskundig wird. Das sieht auch Harry Bittner vom Thüringer Fahrlehrerverband so. Es gelte der Sichtbarkeitsgrundsatz im Straßenverkehr. Nur die Anordnung, die ich sehen kann, könne ich auch einhalten. Er vergleicht das mit zugewachsenen oder zugeschneiten Schildern.

Wichtig: Wenn eine Geschwindigkeitsbeschränkung an eine Bedingung geknüpft ist, also z.B. Tempo 30 an eine Schulzone oder an eine Kurve, dann gilt die Beschränkung als aufgehoben, wenn die Kurve oder der Schulbereich offenkundig zu Ende ist. In solchen Fällen ist die Aufhebung sozusagen im 30er-Schild inkludiert, was aber auch Interpretationsspielräume zulässt. Ist die Schulzone wirklich deutlich genug zu Ende gewesen? Auch damit haben sich schon Gerichte beschäftigt.