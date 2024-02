Urteile der Woche Aufstellfirma muss nicht für Schaden durch umgekipptes Verkehrsschild haften

In einer größeren Stadt soll eine Kreisstraße erneuert werden. Die Straßenbaubehörde beauftragt ein Unternehmen damit und das sorgt nun für das Aufstellen von Verkehrsschildern für die Umleitung. Diese neue Beschilderung wird von der Behörde auch abgenommen. Einen Tag später allerdings fällt ein Umleitungsschild auf ein Auto, das vor einem Autohaus geparkt hat. Im Autohaus ist man der Meinung, das Schild sei nicht ausreichend gesichert gewesen. Wer aber zahlt für den Schaden? Der Bundesgerichtshof entschied: "Die Behörde hat vorgegeben, dass das Umleitungsschild vor dem Autohaus aufgestellt werden muss. Die beklagte Verkehrstechnikfirma haftet hier nicht, weil die Mitarbeiter in Ausübung eines ihnen anvertrauten öffentlichen Amtes gehandelt haben. Eine persönliche Haftung scheidet deshalb aus."

In einem solchen Fall sieht das Grundgesetz vor, dass der Staat für den Schaden verantwortlich ist.

Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Az. 3 U 3/23)

Charlie Checkmann* bekommt auf sein Mobiltelefon eine SMS mit dem Hinweis, sein Bankkonto sei nur noch eingeschränkt nutzbar. Deshalb solle er sich zeitnah für eine neues Anmelde-Verfahren anmelden. Er klickt auf den mitgeschickten Link in der Nachricht und wird nun von einem ihm unbekannten Mann angerufen. Später gibt Herr Checkmann vor Gericht an, die Nummer des Absenders sei ihm eigentlich bekannt gewesen. Er habe darüber bereits zuvor Infos erhalten zu vorübergehenden Sperrungen und Sicherheitsvorfällen der Bank. Deshalb habe er Vertrauen gehabt. Auf Anweisung des Mannes erhöht er nun tatsächlich sein Überweisungslimit – und kurz danach wird sein Konto mit fast 50.000 Euro belastet. Das Geld fordert der Bankkunde von seiner Bank zurück. Das Landgericht und dann das Oberlandesgericht Frankfurt am Main wiesen die entsprechenden Klagen ab: