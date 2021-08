In Thüringen wird am Freitag an verschiedenen Orten an den Bau der Berliner Mauer vor 60 Jahre erinnert. Dazu sind Kranzniederlegungen und Gedenkveranstaltungen geplant, vor allem an Orten entlang der 1989 durch die Revolution in der DDR geöffneten Grenze. Deutsch-deutsches Grenzmuseum in Mödlareuth Bildrechte: MDR/Stefanie Reinhardt

Im Eisenacher Ortsteil Göringen wird am Nachmittag am Gedenkstein in der Lauchröder Straße an den Mauerbau erinnert. Zuvor wird auf der anderen Seite der Grenze, im hessischen Herleshausen, offiziell mit dem Bau des Werra-Grenzparks begonnen. Ein Verein treibt seit Jahren die Pläne für einen Erinnerungs- und Lernort unter freiem Himmel voran. Insgesamt sollen rund 320.000 Euro in den Park mit Stelen, Schautafeln, Zeitzeugeninterviews und Modellen investiert werden. Zum ersten Spatenstich wird der Ostbeauftragte der Bundesregierung Marco Wanderwitz erwartet.

Das Museum Schifflersgrund in Asbach-Sickenberg im Eichsfeld lädt zu Grenzwanderungen und öffentlichen Führungen.

"Nicht nur auf Mauerbau in Berlin konzentrieren"

Mira Keune Bildrechte: Grenzlandmuseum Eichsfeld Das Eichsfelder Grenzlandmuseum in Teistungen erinnert mit einer Reihe von Veranstaltungen an den 60. Jahrestag des Baus der Berliner Mauer. Die Veranstaltungen beginnen am Freitag mit einer Kranzniederlegung zum Gedenken an die Opfer des DDR-Grenzregimes. Wie Museumsleiterin Mira Keune MDR THÜRINGEN sagte, erinnert das Grenzlandmuseum an den Mauerbau in diesem Jahr mit einem größeren Programm als sonst - darunter Open-Air-Kino, öffentliche Führungen auf dem Grenzlandweg, einem Zeitzeugengespräch und einem Puppentheater.