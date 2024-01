2023 hatte die Thüringer Tourismus GmbH nach eigenen Angaben ein Budget von 6,3 Millionen Euro. Ein Großteil davon (2,3 Millionen Euro) wurde für die Gehälter der rund 60 Beschäftigten benötigt. Zwei Millionen Euro waren für Werbeaktionen in sozialen Medien, Fernsehen und Radio vorgesehen - vor allem außerhalb Thüringens. Der Rest floss in regionale Aktionen, in die eigene Tourist-Info, in Erhalt und Pflege der Datenbank und des Buchungssystems.