Thüringer Wald Neubau der Schmücke am Rennsteig: 25 Millionen Euro für neues Bauprojekt

29. Dezember 2023, 10:49 Uhr

Der Neubau der Schmücke nahe des Suhler Ortsteils Gehlberg soll rund 25 Millionen Euro kosten. Entstehen sollen unter anderem ein neues Hotel, Chalets und eine Saunawelt - direkt am Rennsteig. Das alte Waldhotel ist in die Jahre gekommen. Nur die Gastronomie hat noch geöffnet. Beginnen können die Arbeiten aber voraussichtlich erst 2025. Es hängt auch am Geld.