In Mittelthüringen hat Silvesterfeuerwerk in zwei Fällen zu amputierten Händen geführt. Wie ein Sprecher der Erfurter Feuerwehr mitteilte, musste einem 15-jährigen Jugendlichen aus Kölleda im Landkreis Sömmerda am Universitätsklinikum Jena die Hand abgenommen werden.

Außerdem habe sich ein Mann in Erfurt in der Neujahrsnacht so schwer verletzte, dass ebenfalls eine Hand amputiert werden musste. Nach Angaben des Sprechers gab es in diesem Jahr besonders viele Verletzungen an Augen und Händen durch Feuerwerk. Einen Grund dafür konnte er nicht nennen.