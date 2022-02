"Man fängt nicht komplett neu an, bei null. Man hat das Hintergrundwissen und lernt sich neu kennen. Ich entdecke auch Dinge, die waren vor 20 Jahren schon so, die sind heute so und sie werden wohl in 20 Jahren noch so sein und ich da muss ich mich dann fragen: Kannst du damit leben?"



Es macht den Eindruck. Kathleen lacht viel am Telefon. Sie ist eine sympathische Frau - nur fotoscheu. Ein Bild kriegen wir für den Artikel nicht. Wir unterhalten uns über Dating in der Corona-Zeit und auch das war für sie schwierig - denn wohin soll man gehen?