Zum Mittelalterspektakel im Park der Burg Ohrdruf am 15. und 16. April 2023 treten die letzten und tapfersten Ritter der Erdenscheibe zu einem Turnier an. Bei diesem Tjost hoch zu Ross erwartet die Besucher neben einer spannenden Show auch ein mittelalterlicher Markt mit Handwerk, Musik, Artistik und allerhand fahrendem Volk.

Am 15. April heißt es: Ab auf die Weide! Denn dann findet an der Stallanlage Schoppendorf der offizielle Weideaustrieb für die Milchkühe statt. Gleichzeitig öffnet der Stall zwischen 10 und 14 Uhr seine Tore zum Tag des offenen Hofes. Für das leibliche Wohl ist gesorgt: Es gibt Honig, Milch und selbst gemachte Butter, Kesselgulasch vom hofeigenen Bio-Rind oder Rostbratwurst.

Noch bis zum 23. April sind die Thüringer Bachwochen zu erleben. Verschiedene Werke Johann Sebastian Bachs werden an den authentischen Lebensorten des Komponisten aufgeführt: Bachhaus und Taufkirche in Eisenach, die Traukirche in Dornheim, die frühen Wirkungsstätten in Mühlhausen, Arnstadt und Weimar sowie die Häuser der Vorfahren in Erfurt und Wechmar.