Halloween und Reformationstag am 31. Oktober

Am Geistertag auf Burg Posterstein im Altenburger Land können die Besucher Gestalten aus alten Postersteiner Sagen in der "Kinderburg" treffen. An verschiedenen Stationen in der Burg erfahren die Gäste die spannenden und manchmal gruseligen Geschichten. Ein Tag für Familien mit den Rittern und Burgdamen der "Gefolgschaft zu Posterstein" steht am 31. Oktober von 11 bis 16:30 Uhr an. Dabei gehen die Besucher auf eigene Faust durch die Burg und entdecken die Sagen. Anmelden muss man sich dafür nicht. Fällig wird am Eingang der normale Museumseintritt.

Das Lutherhaus in Eisenach feiert den Reformationstag mit einem abwechslungsreichen Programm und spannenden Mitmachangeboten für die ganze Familie. Am 31. Oktober erwarten die Besucher von 10 bis 17 Uhr zahlreiche kreative Aktivitäten, Sonderführungen und kleine Überraschungen. Geplant sind zum Beispiel der Druck von Buttons und Büchern (10 bis 14 Uhr), eine Sonderführung zum Thema Bibel (10:30 und 14:30 Uhr), Unterricht wie zu Luthers Zeiten (13 Uhr). Zudem werden auch Kerzen gezogen und Bienenwachsanhänger hergestellt (14 bis 16:30 Uhr).

Das große Finale der Kürbisausstellung im Erfurter Egapark steht bevor, bei dem die riesigen Kürbisfiguren abgeerntet werden. Besucher sollten sich ein Messer mitbringen und können ihren eigenen Kürbis ergattern. Begleitet wird der Nachmittag von einem vielfältigen Familienprogramm mit Musik, Theater, einer Schnitzwerkstatt und vielen weiteren Aktivitäten rund um den Kürbis. Am 31. Oktober von 14 bis 18 Uhr im Erfurter Egapark.

Bildrechte: MDR/Estha Taddigs

Geister, Hexen und Gruselstimmung - im Zoopark Erfurt wird es am 31. Oktober schaurig. Dort wird ab 10 Uhr ein großes Halloween-Fest gefeiert. Die Besucher können Kürbisse schnitzen, sich auf eine Tierwanderung begeben, den "Wald des Schreckens" kennenlernen und Auge in Auge mit furchteinflößenden Fabelwesen stehen. Schon Anfang des Monats haben die Gärtnerinnen und Gärtner damit begonnen, den Zoo in eine gespenstische Halloween-Welt zu verwandeln - mit riesigen Spinnen, Skeletten, brodelnden Hexenkesseln sowie unzähligen Gespenstern und Fledermäusen. Die Besucher sind eingeladen, sich zu verkleiden - alle Kinder mit Kostüm erhalten freien Eintritt. Ausnahmsweise bleibt der Zoopark bis 19 Uhr geöffnet.

Allein unter den Häusern des Geraer Steinwegs gibt es zehn miteinander verbundene Keller - die Höhler. Seit Jahrhunderten soll in diesem unterirdischen Labyrinth ein Geist sein Unwesen treiben. An Halloween können Familien mit Taschenlampen bewaffnet in die bis zu zehn Meter tiefen Keller hinabsteigen und nach dem Gespenst suchen. Abends dürfen sich dann Jugendliche und Erwachsene trauen. Neben dem Geist sorgen weitere Gestalten aus vergangenen Zeiten, die hinter jeder Ecke lauern, für Gruselspaß - am 31. Oktober ab 18 Uhr in den Historischen Höhlern in Gera. Letzter Einlass ist um 20:30 Uhr.

Vor einem Jahr begann am Theater Gera ein Experiment: Die Science-Fiction-Geschichte Mytopia, die im 22. Jahrhundert spielt und in der die Menschheit ums Überleben kämpft. Die Zuschauer können über eine App abstimmen und die Handlung mitbestimmen. Am Reformationstag ab 14:30 Uhr können Besucher in der Kirche auf die Suche nach "Widerständlern" gehen. Es erwartet die Gäste eine Mischung aus Schauspiel und Escape-Room - bei freiem Eintritt. Je nachdem, wie die Vorstellung am 31. Oktober ausgeht, wird dann die weitere Geschichte verlaufen. Eine dritte Episode der Serie ist für die Spielzeit 2024/25 geplant. Bildrechte: Ronny Ristok

Am Dienstag, 31. Oktober, findet von 10 bis 17 Uhr der traditionelle Reformationsmarkt in Möhra im Wartburgkreis statt. Ein Höhepunkt des Tages ist der Festgottesdienst, der um 13 Uhr auf dem Lutherplatz stattfindet. Um 15 Uhr gibt es ein Benefiz-Konzert in der Lutherkirche. Der Chor Herztöne und die Band Angel & Creek werden auftreten. Der Erlös des Konzerts kommt dem Kinder- und Jugendhospizzentrum Bad Salzungen/Rhön zugute.

Am Reformationstag finden zwei besondere Gottesdienste im Kirchenkreis Mühlhausen statt. Um 9 Uhr gibt es einen Brunch-Gottesdienst im Alten Bahnhof Heyerode. Am Nachmittag um 16 Uhr findet in Kammerforst ein Gottesdienst zum Thema "Gute und böse Geister" statt, bei dem Kostüme getragen werden können.

Der Kreisjugendring Nordhausen lädt in diesem Jahr erneut zu einem schaurigen Halloween-Hoffest ein. Hexen und Monster werden ihr Unwesen treiben auf dem Gelände des Kreisjugendrings. Das "Geisterfest" startet am 31. Oktober ab 15 Uhr und bietet eine Vielzahl an schaurigen und geheimnisvollen Attraktionen. Zu den Höhepunkten gehören eine spektakuläre Feuershow, der Höllenschlund, unheimliche Orte und eine Food-Area. Die Veranstalter freuen sich auf viele verkleidete Gäste.