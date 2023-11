Am 11. November um 16 Uhr steht in Jena Märchen auf dem Programm. Seit der Premiere zum Internationalen Festival für Figuren-, Objekt- und Anderes Theater ist diese Inszenierung des Theaters im Globus ein Publikumsmagnet. Die sympathische und originelle Märchenbearbeitung zieht Kinder und Erwachsenen in ihren Bann. Märchen sind ja bekanntlich manchmal ganz schön gemein, so dass man sich manchmal auch ganz schön fürchten kann. Aber manchmal macht das Fürchten auch ein kleines bisschen Spaß, so im Märchen. Und vielleicht ist der böse Wolf vom Theater im Globus auch nur deshalb etwas gemein, weil er so großen Hunger hat. In der Tonhalle der "Imaginata", ehemaliges Umspannwerk Jena.

Das Meininger Staatstheater lädt am 11. November zu dem neuen Format "Theaterkino" ein. Gezeigt werden Film-Klassiker aus der Welt des Stummfilms, begleitet von live gespielter Klaviermusik. Los geht es mit einem Gruselfilm: Friedrich Wilhelm Murnaus "Nosferatu". Wie in Bram Stokers berühmtem Dracula-Roman erhält ein Häusermakler den Auftrag, für den Grafen Orlok aus den Karpaten ein Haus zu suchen. Sein junger Mitarbeiter, Thomas Hutter, sucht den Grafen in seinem halbverfallenen Schloss auf. Der Hausherr bittet ihn, über Nacht zu bleiben. Als Hutter am nächsten Morgen mit zwei Malen am Hals aufwacht, beginnt er zu ahnen, warum ihn die Einheimischen vor Orlok gewarnt haben. Die Veranstaltung beginnt um 19:30 Uhr.

Vom 9. November 2023 bis 21. April 2024 ist in der Meininger Elisabethenburg die Ausstellung "Die Banalität des Verschwindens – Menschen und Synagogen in Thüringen" zu sehen. Die Fotografien von Dr. Jan Kobel aus Arnstadt zeigen die Orte der 32 ehemaligen Synagogen in Thüringen und unseren Umgang mit ihnen. Bildrechte: imago images/H. Tschanz-Hofmann

Nordhausen | Kabarett in der Brennerei

Das "Bermuda Zweieck" macht Ernst mit dem Schabernack. Bewaffnet mit Fliege, Charme und schönen Schuhen präsentieren Daniel Gracz und Fabian Hagedorn erlesenen Klamauk in gereimter Form. Hierbei haben die beiden Klavierkabarettisten aus Weimar und Erfurt für jedes gesellschaftliche Wehwehchen das passende Bärchenpflaster parat und beschreiten auf dem Rücken des sachkundigen Unsinns viele kabarettistische Abwege. Los geht's am 9. November um 19.30 Uhr in der Nordhäuser Traditionsbrennerei.

Der Tabakspeicher in Nordhausen lädt am 11. und 12. November zum Kunsthandwerker-Wochenende ein. Textile, keramische und florale Kunstobjekte sind zu sehen. Die Spinnräder rattern, Drehscheiben rotieren, die Holzspäne fallen und die Besucher können Papier schöpfen, Kränze binden und mit den Künstlern vor Ort fachsimpeln.

Der Festsaal in Schlossvippach wird am Mittwoch, 8. November um 19 Uhr zum Kinosaal. Gezeigt wird der Film "Karussell - Vier Tage auf Hiddensee". Die Dokumentation von Regisseur Jörg Mehrwald handelt von der DDR-Kultband Karussell und ihrer Zeit auf der Ostseeinsel. Der Eintritt für den Kinoabend ist frei. Anfang nächsten Jahres spielt die Band übrigens selbt im Schlossvippacher Festsaal ein Konzert. Dafür können am Mittwoch bereits Tickets erworben werden. Bildrechte: imago/Gueffroy

Jazzfreunde kommen ab dem 9. November in Sonneberg auf ihre Kosten, denn die 37. Sonneberger Jazztage starten! Zur Eröffnung spielen Robert Summerfield und Lars Duppler um 20 Uhr im Großen Saal des Sonneberger Rathauses. Das US-amerikanisch/isländische Duo präsentiert ein neues Live-Programm, das mit Joni Mitchell einer der großen Ikonen der Jazz-Musik widmet. Auf dem Festivalprogramm steht außerdem eine "Friday-Night-Party" mit bewegungswütigen Jazzvolk, der laut der Veranstalter zum Tanzen animiert, sowie weitere Jazz-Konzerte internationaler Künstler.

Der Verein "Suhler Sternfreunde" veranstaltet am 11. November einen "Familiennachmittag auf der Sternwarte". Basteln, Schauen, Spielen, lernen, all das können Kinder – und nicht nur die – auf der Schul- und Volkssternwarte Suhl. Um 14 Uhr geht's los. Für das leibliche Wohl sorgt ein Kuchenbasar.

Das Grenzlandmuseum Eichsfeld lädt am 9. November zum Wandern auf dem beleuchteten Grenzlandweg ein. Dieser historische Pfad markiert, wo einst der Eiserne Vorhang Europa und Deutschland teilte und steht als Symbol für die friedliche Überwindung der Teilung sowie für freiheitliche und demokratische Grundwerte. Die zweistündige Wanderung startet vor dem Museum und bietet eine einzigartige Gelegenheit, in die bewegte Vergangenheit einzutauchen und die Geschichten des Kalten Krieges hautnah zu erleben. Im Anschluss an die Wanderung, um 19 Uhr, eröffnet das Museum die Sonderausstellung "Leseland DDR".