Der kleine Angsthase wohnt bei seiner Oma und hat vor allen möglichen Dingen Angst. Und so spielt er lieber mit dem kleinen Ulli. Doch als eines Tages der Fuchs ins Dorf kommt und sich ausgerechnet seinen besten Freund schnappt, wächst der vermeintliche Angsthase über sich hinaus. Die klassische Mutmach-Geschichte von Elizabeth Shaw erschien erstmals 1963 und ist schnell zu einem Lieblingsbilderbuch ganzer Generationen geworden. In der Inszenierung von Pierre Schäfer ist die Geschichte mit viel Witz und einem liebenswerten Helden als Puppentheater am 25. November um 15 Uhr im Heizhaus Altenburg zu erleben.

Weitere Familienvorstellungen: 2. Dezember um 15 Uhr und 3. Dezember um 11 Uhr.

Das 30. Jubiläum der Apoldaer Kabarett-Tage findet in diesem Jahr bis 25. November statt. Erstmals ist der imposante Eiermannbau Spielstätte für die erfolgreiche Veranstaltungsreihe. Nach Maddin Schneider folgen noch Auftritte der Erfurter Arche, des Theaters Fettnäppchen und des Kabaretts Anakonda. Bildrechte: MDR/Wolfram Klieme

Das Museum am Gradierwerk in in Bad Salzungen zeigt eine Sonderausstellung zu 110 Jahren Fußball in Tiefenort. Im Fokus stehen dabei der FSV Kali Werra Tiefenort und das legendäre Waldstadion Kaffeetälchen. Interessierte erfahren mehr über die Entwicklung des Fußballs in Tiefenort von seinen Anfängen bis in die Gegenwart. Außerdem wird die Geschichte des Fußballs in Tiefenort in die Historie des Fußballsports eingeordnet. Geöffnet ist täglich von 10 bis 17 Uhr.

Mit "Die immer lacht" wurde sie zur Künstlerin der Rekorde, die Millionen von Fans begeistert - Kerstin Ott. Sie hat die deutschsprachige Popmusik in den vergangenen Jahren geprägt. Am 24. November ist Kerstin Ott zu Gast in Erfurt und gibt ein Konzert in der Messehalle. Um 20 Uhr geht's los - Karten sind noch zu haben.

Im Erfurter Angermuseum werden am 23. November Kunstwerke für einen guten Zweck versteigert. Unter dem Motto "Kunst verbindet – Integration trifft Nachhaltigkeit" kommen Werke der Künstlerin Sanja Zivo unter den Hammer. Zivo engagiert sich besonders für das Zentrum für Integration und Migration (ZIM) Erfurt. Beginn ist 18 Uhr im Foyer des Erfurter Angermuseums.