In Erfurt steigt am 12. und 13. Januar wieder das große Liedermacherfestival. Im Museumskeller und im Haus der sozialen Dienste am Juri-Gagarin-Ring stellen sich gut ein Dutzend Künstler und Künstlerinnen vors Mikro. Los geht's jeweils 20 Uhr - und zu hören sind viel melodiöser Sarkasmus, manche heitere Spitzfindigkeit und auch Nachdenkliches.

Studierende der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" in Berlin sind am 13. Januar um 18:00 Uhr zu Gast im Puppentheater Gera. Im Gepäck haben die Nachwuchs-Puppenspielerinnen ihr Figurenspiel "Mario & Nette". Shakespeares Sommernachtstraum bildete die Vorlage für ihr selbst entwickeltes Marionettenspiel um Liebe, Lust und Eifersucht.

Bibi Blocksberg verhext am 12. Januar große und kleine Gäste im Kulturhaus Gotha. Die wohl berühmteste Hexe Deutschlands ist mit dem Musical "Alles wie verhext!" auf großer Tournee. Ab 16 Uhr fliegt sie mit ihrem Besen über die Bühne. Jeder kennt das: Es gibt Tage, an denen einfach alles schiefläuft. Dann ist einfach "Alles wie verhext!". Einen solchen Tag hat auch Bibi Blocksberg erwischt - schon morgens gibt es Theater mit ihren Eltern, in der Schule will auch nichts klappen, und am Abend ist Walpurgisnacht auf dem Blocksberg. Ein spannendes Abenteuer für Jung und Alt. Bildrechte: imago/United Archives

Am 13. Januar präsentiert das Theater Liberi "Die Schöne und das Biest - das Musical" um 15 Uhr in der Vogtlandhalle Greiz. Das französische Volksmärchen erzählt von der schönen Belle und einem verzauberten Prinzen, deren Liebe so stark ist, dass sie sogar einen Fluch brechen kann. Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Zu einem Neujahrskonzert lädt am 12. Januar das Thüringer Polizeiorchester nach Heiligenstadt ein. Ab 19 Uhr sind im Eichsfelder Kulturhaus in der Aegidienstraße Wiener Klänge zu hören. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten. Wegen der begrenzten Plätze wird unter 03606-608060 um Voranmeldung gebeten. Die Spendeneinnahmen gehen an einen wohltätigen Zweck.

Am Stausee Hohenfelden im Weimarer Land können Besucher auf rund 20.000 Quadratmetern Fläche 230 Leuchtexponate bestaunen. Insgesamt leuchten rund fünf Millionen LED-Lampen. Neu sind unter anderem ein Märchen auf dem See, das auf einer Wasserleinwand gezeigt wird. Auch eine 360 Grad-Projektion im Iglu-Zelt präsentiert ein Märchen. Neu ist auch ein Glühwürmchen-Park. Geöffnet ist bis zum 18. Februar von Donnerstag bis Sonntag, jeweils von 15 bis 21 Uhr. Bildrechte: MDR/Karina Hessland-Wissel

Über Wasserstoff als Energiespeicher der Zukunft informiert ab dem 12. Januar eine Ausstellung im StadtLab am Holzmarkt in Jena. Um 16 Uhr ist Eröffnung. Die Exponate laden auch Kinder zum spielerischen Erkunden der Themen Energie und Wasserstoff ein. Angekündigt sind auch Experimentalvorträge. Zu sehen ist die Schau bis zum 28. Januar - täglich von 10 bis 13 und 14 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Thüringens erster Karnevalsumzug findet am 13. Januar in Kannawurf statt. Bereits ab 12 Uhr sind alle Karnevalsfreunde eingeladen, sich mit Brat- oder Bockwurst oder auch mit Kaffee und Kuchen auf dem Schlossplatz zu stärken, bevor um 13 Uhr der Umzug startet. Ab 16 Uhr wird in der Festhalle im Landwirtschaftsbetrieb kräftig gefeiert.

In der Obereichsfeldhalle in Leinefelde werden am Wochenende (13. und 14. Januar) Modelleisenbahnen gezeigt. Der Eisenbahnklub Leinefelde hat eine TT-Anlage und eine H0-Anlage vorbereitet. Das Mini-Truck-Team Rosdorf kommt mit funkferngesteuerten Modellen im Maßstab 1:14 und 1:16. Außerdem zeigen die Bleicheröder Eisenbahnfreunde ihre große Anlage. An beiden Tagen gibt es eine Bastelecke und eine Börse für Zubehör. Die Ausstellung ist Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

In der evangelischen Trinitatiskirche Sonderhausen wird am 12. Januar bereits zum dritten Mal ein karnevalistischer Gottesdienst gefeiert. Mit dabei sind alle Karnevalsvereine aus Sondershausen und auch aus der Region. Sie ziehen begleitet von Orgelmusik in die Kirche ein. Pfarrer Karl Weber hält eine gereimte Predigt. Los geht es um 19 Uhr, Interessierte sind herzlich eingeladen.

Früher standen sie als Teil des Berliner Rundfunkchors auf den Bühnen der Welt, jetzt singen die zwei Damen und zwei Herren zusammen als Quartett "Berlin's 4". Sie bedienen die Musikrichtungen Jazz, Pop und Schlager, bieten raffinierte Arrangements und komplexe Akkorde und das alles A Cappella. Die "Berlin's 4" singen nur, was ihnen Spaß macht und hoffen ihre Gäste mit ihrem abwechslungsreichen Programm "Frisch getönt" zu unterhalten. Am 13. Januar sind sie im Sonneberger Gesellschaftshaus zu Gast. Los geht es um 20 Uhr. Karten gibt's im Vorverkauf in der Touristinformation.