In der Kunsthalle am Erfurter Fischmarkt stellen junge Thüringer Künstler aus: Ob Malerei, Grafik, Fotografie, Videokunst oder Installationen, die Schau gibt Einblicke in die Werke von rund 20 Kunstschaffende, die größtenteils an der Bauhaus-Universität Weimar, an der Hochschule für Gestaltung und Buchkunst in Leipzig oder an der Burg Giebichenstein in Halle studiert haben. Die Ausstellung ist vom 23. Juni bis zum 11. August zu sehen.

In Georgenthal startet am Sonntag, den 23. Juni, die Saison der traditionellen Kurparkkonzerte. Die Konzertreihe bietet in diesem Jahr neben traditionellen Blasmusik- und Polka-Klängen auch französische Chansons, Schlager und Shantys. Das besondere Flair der sonntäglichen Konzerte im Kurpark erfreut sich seit einigen Jahren großer Beliebtheit. Für das kulinarische Wohlbefinden ist gesorgt. Der Eintritt zu diesen Konzerten ist frei.



Die Konzerte finden stets von 14:30 bis 16:30 Uhr statt. Geplant sind folgende Auftrtitte:

So 23.06.2024 Liebensteiner Musikanten

So 30.06.2024 Blaskapelle Oehrenstock 1833

So 07.07.2024 Fröbelstädter Blasmusik

So 14.07.2024 Hiev up – Die Shantys

So 21.07.2024 Dörrberger Musikanten

So 04.08.2024 Blasorchester Wölfis

Sa 10.08.2024 Ironipation - Chansonprogramm

So 18.08.2024 Schmerbacher Blasmusik

So 25.08.2024 Karin Roth – Grüße vom Rennsteig

So 01.09.2024 Gräfenhainer Blasmusikanten

"Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen" - die Geschichte von der armen Blumenverkäuferin Eliza Doolittle, die von einem Sprachprofessor Unterricht erhält und dann in die gehobene Gesellschaft eingeführt wird, ist weltbekannt. Am Freitag, den 21. Juni feiert das Musical "My Fair Lady" nach dem Schauspiel Pygmalion von Bernard Shaw und dem Film von Gabriel Pascal Premiere am Theater Gera. Los geht es um 19:30 Uhr im großen Haus.

Bildrechte: IMAGO / Allstar

Eine Ü30-Party steigt am Samstag, den 22. Juni, im Panorama Café auf Schloss Osterstein in Gera. Unter freiem Himmel legen ab 21 Uhr Miguel & Friends auf. Dazu bietet die Tanzschule Paunack einen kostenfreien Workshop an, damit es auch klappt auf der Tanzfläche. Zutritt haben auch schon 25-Jährige, der Eintritt ist frei.

Am Freitag, den 21. Juni, lädt der Verein Art der Stadt e.V. zur Kunstnacht ein. Hier können Besucher selbst künstlerisch aktiv zu werden – sei es durch Malen, Zeichnen, Improvisieren, Komponieren von Musik, Tanzen oder sogar Stelzenlaufen. Die Veranstaltung im "Fundament" im Kulturhaus Gotha beginnt um 17 Uhr und richtet sich bis 20 Uhr insbesondere an Familien mit Kindern. Der Eintritt ist frei. Zugleich feiert Art der Stadt e.V. bei dieser Gelegenheit sein 29-jähriges Bestehen.

Vom 21. bis 23. Juni findet im The Nine Darter Dartclub in Obertopfstedt das "Summer Dart Weekend" statt. Freitag geht es los mit einem offenen E-Dartturnier ab 18 Uhr. Samstag findet dann ab 14 Uhr das Pokalfinale der MTDL (Mittelthüringer Dartliga) statt und anschließend wird noch ein Doppelturnier gespielt. Für jüngere Talente gibt es am Sonntag ein Juniorturnier. Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt. Anmeldungen direkte beim The Nine Darter Dartclub aus Obertopfstedt.

Wenn der Sommer naht und die Akademiker und Studierenden in Jena singen, dann ist die Zeit der Hofoper gekommen. 25 Jahre gibt es sie und zum silbernen Jubiläum wird in diesem Jahr "Salomé" von Antoine Mariotte (1875-1944) aufgeführt. Für alle sechs Vorstellungen vom 15. bis 22. Juni sind noch Tickets zu bekommen. Gespielt wird im Innenhof des Jenaer Unihauptgebäudes, bei schlechtem Wetter in der Aula. Bildrechte: imago/imagebroker

Zur Eröffnung der Kulturarena-Saison 2024 spielt die Jenaer Philharmonie am 21. und 22. Juni ein Programm mit "James Bond"-Filmtiteln auf dem Festplatz in Lobeda West. Unter der Leitung des ehemaligen Generalmusikdirektors Nicholas Milton nimmt Sie Thüringens größtes philharmonisches Orchester mit auf eine Konzertreise durch sechs Jahrzehnte Film- und Musikgeschichte. Die britische Sängerin Mary Carewe begleitet das Orchester und erweckt die Abenteuer von 007 vor Ihren Ohren zum Leben.

Unter dem Motto "Sound Of Sommer Jena" lädt die Papiermühle am Samstag, den 22. Juni, zum Muggefug Open Air ein. Vier Bands laden zu einem Sommerabend voll Tanz und Gesang ein: "Die Radierer", "Käpt'n Rummelsnuff + die Mannschaft", "Kosmokronos" und "Riffmob". Damit ist von Postpunk über Strommusik und Metal bis hin zu Rock für jeden was dabei.

Folk, Pop und Swing - das alles geht mit der Band "Mamajoga". Das Quintett überrascht mit vielen Instrumenten und eigenen Klangfarben. Zu erleben gibt es die Band am Samstag, den 22. Juni, ab 17 Uhr auf der Tanzlinde in Liebenrode zum St. Petrusfest und zur Jubelkonfirmation. Natürlich darf getanzt werden, bei Regenwetter auch in der Kirche. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird herzlich gebeten.