Mario Voigt wird am 8. Februar 1977 in Jena geboren, legt 1995 in der Saalestadt sein Abitur ab. Anschließend absolviert er seinen Zivildienst auf der Chirurgischen Intensivstation des Universitätsklinikums Jena. Während des Studiums verlässt er schließlich seine Heimat. Er studiert Politikwissenschaft, Neuere Geschichte und Öffentliches Recht an den Universitäten Jena, Bonn und der University of Virginia in Charlottesville, USA. Er selbst sagt: "Die Deutsche Einheit war mein persönlicher Pass in die Freiheit. Als Erster in meiner Familie durfte ich studieren."

